На Львівщині рятувальники ДСНС знешкодили фугасну бомбу. ВІДЕО

О 12:06 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення від помічника лісничого Бродівського держлісгоспу, що в м. Броди, Бродівського району під час проведення санітарної вирубки лісу, на відстані 200 м. від дороги і 600 м. від житлових будинків виявлено предмет, ззовні схожий на фугасну авіаційну бомбу (ФАБ-250) часів ІІ Світової війни.

Лісівники, які виявили боєприпас, повідомили, що бомба була знайдена та розкопана раніше. Ймовірно, що знайшли її «чорні археологи», які не повідомили екстрені служби про підозрілий предмет.

Фахівці Служби порятунку негайно виїхали за фактом повідомлення, оглянули небезпечну знахідку та встановили, що виявлений предмет являється вибухонебезпечним.

По факту виявлення боєприпасу повідомили правоохоронні органи та подали термінову заявку начальнику 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення і знищення боєприпасу.

Важливо зазначити, що вражаюча дія фугасної авіаційної бомби сягає до 500 м, а радіус розльоту осколків може скласти до 5 000 м.

Рятувальники попередили мешканців, що проживають поруч із місцем знахідки, про вилучення та перевезення боєприпасу до спеціального місця підриву. Людей застерегли утриматися від відвідування лісу під час вилучення боєприпасу.

24 лютого о 17:50 піротехнічною групою боєприпас вилучено та знешкоджено у спеціально відведеному для цього місці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області