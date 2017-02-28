У Львові чоловік із пістолетом поранив людину та застрелився. ВІДЕО

У Львові чоловік із пістолетом поранив людину та застрелився. ВІДЕО

06:45 28.02.2017

На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що з вікна другого поверху одного з будинків по вулиці Академіка Кучера у Львові невідомий чоловік стріляє по автомобілях та у вікна сусіднього будинку.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу зловмисника – ним виявився раніше двічі судимий за злочини, пов’язані з наркотиками, 46-річний львів’янин, котрий стріляв з вікна власної квартири, розташованої на другому поверсі будинку.

Також встановлено, що напередодні чоловік посварився зі своєю співмешканкою, котра проживала разом зі своїм 23-річним сином на першому поверсі у тому ж будинку. Зранку зловмисник прийшов під її двері, маючи з собою вогнепальну зброю – пістолет іноземного виробництва. Здійснивши кілька пострілів у вхідні двері, він поранив сина своєї співмешканки у  ногу, після чого повернувся у свою квартиру на другому поверсі і здійснив кілька пострілів з вікна, влучивши у лобове скло автомобіля, який їхав вулицею, а також у вікна будинку навпроти.

«Коли на місце події прибули правоохоронці і вимагали відчинити двері у квартиру, чоловік не виконав їхні вимоги, не виходив на контакт, а пізніше накрився подушкою і здійснив смертельний постріл собі у голову. Зараз проводяться слідчі дії, з’ясовується скільки всього було здійснено пострілів, а також звідки у нього зброя. Буде призначено ряд експертиз, у тому числі для встановлення чи перебував чоловік у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Наразі вирішується питання кваліфікації злочину згідно норм Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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