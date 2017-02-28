Двоє поліцейських поранені під час затримання бандита у Чернігові. ВІДЕО

Двоє поліцейських поранені під час затримання бандита у Чернігові. ВІДЕО

07:07 28.02.2017

В ході операції, проведеної підрозділом спецпризначення ГУНП в Чернігівській області в одному із спальних масивів Чернігова, був затриманий озброєний автоматичною зброєю чоловік, підозрюваний у скоєнні низки особливо тяжких злочинів. 

Як розповів під час брифінгу начальник ГУНП в Чернігівській області полковник поліції Едуард Альохін, бійці спецпідрозділу проводили операцію із затримання раніше судимого наркомана, підозрюваного в серії тяжких злочинів.

Серед них і напад на чернігівський ломбард, в ході якого зловмисник з автомата тяжко поранив у голову працівника установи, випустивши з автомата більше двох десятків куль.

Злочинець проживав у квартирі свого знайомого, з яким відбував покарання в колонії. Чоловік дуже щільно «сидів на голці», вживаючи за добу 20 «кубиків» ацетильованого опію. Постійно знаходячись в напівадекватному стані, чоловік прив’язав до штанів гранату і так ходив по квартирі.

 

Коли спецпризначенці зайшли до помешкання, підозрюваний кинув гранату під ноги бійцям. В результаті вибуху дістали осколкові поранення двоє правоохоронців, один з них перебуває у стабільно тяжкому стані. Був поранений і злочинець.

 

Підозрюваного спецпризначенці затримали. У нього вилучений автомат Калашникова АКС-74У калібру 5,45 із глушником та три споряджені магазини.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

 

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