Четверо нападників на таксиста у Рівному відповідатимуть за 5 статтями. ВІДЕО

Зухвалий напад на таксиста скоїли у листопаді торік четверо зловмисників. Поліцейським вдалося встановити їхні особи та затримати. Як з’ясувалося, на їхньому рахунку ще чотири грабежі.За вcі свої злочинні діяння тепер можуть опинитися на 12 років у в’язниці.

Отримавши близько другої ночі телефонний дзвінок, 61-річний рівнянин, який підробляв таксистом, погодився під’їхати за клієнтом на вулицю Київська. Втім, поїздка ця 14 листопада минулоріч чоловікові ледь не коштувала життя. В авто сіли двоє молодиків та вказали їхати до пожежної частини вулицею Степана Дем’янчука. Вже на місці пасажири попросили таксиста зупинитися і вийшли. Водій послідував за ними, а ті розпилили спочатку йому в очі сльозогінний газ, а потім почали бити. Чоловіка повалили на землю, а тоді, приставши ніж до горла, одягнули кайданки. Після цього зловмисники забрали три мобільних телефони, ключі від автомобіля «Toyota Camry», документи на авто, пенсійне посвідчення і майже сім тисяч гривень. Шістсот гривень потерпілий мав при собі, а шість тисяч зловмисники виявили вже у бардачку, коли прямували до столиці, аби збути крадену іномарку. Загалом таксиста утримували у полі неподалік місця злочину понад три години, чим незаконно позбавили його волі.

Завдяки професійним та злагодженим діям працівникам карного розшуку та слідчого відділу Рівненського відділу поліції вдалося викрити групу зловмисників, які скоїли не один злочин. Поліцейські з’ясували, що організатором протиправних діянь став 19-річний мешканець Рівного, який разом із 18-річним рівнянином вчинили грабіж у вересні 2016 року. Тоді поблизу одного із розважальних закладів обласного центру вони пограбували 25-річного чоловіка, розпиливши йому в обличчя сльозогінний газ та, нанісши тілесні ушкодження, зірвали золотий ланцюжок та підвіску з хрестиком.

Після цього головному зловмиснику сподобались такі «розваги», тож невдовзі сформував нову «команду» для реалізації більш серйозного злочину. Відтак до нападу на таксиста з метою угону виконавцями залучив 18-ти, 19-ти та 24-річних мешканців обласного центру, розподіливши ролі кожному.

«Чорнову» роботу виконували двоє наймолодших учасників групи, а двоє інших — приєдналися до процесу, коли вже автомобіль від’їхав від місця події.

У поліції досудові розслідування були розпочаті за п’ятьма статтями: за частиною 2 статті 186 (грабіж), за частиною 3 статті 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднаним із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого), за частиною 2 статті 185 (крадіжка), за частиною 1 статті 357 (крадіжка документів) та частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України.

«За усіма фактами п’ятьом чоловікам, у тому числі 18-річному рівнянину, який причетний лише до грабежів, повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень та судом обрано міру запобіжного заходу у виді домашнього арешту, — повідомив заступник начальника ГУНП в Рівненській області – начальник кримінально поліції Сергій Волков. — Відповідно до санкції статей зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років».

У ході досудових розслідувань правоохоронці встановили, що кожен із чотирьох учасників угону причетний до скоєння ще трьох грабежів. Крім того, з’ясувалося, що нині на розгляді у Рівненському районному суді за скоєння розбійного нападу, вчиненого 19-річним рівнянином.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області