У Хмельницькому автобус протаранив машину швидкої, є поранені. ВІДЕО

У Хмельницькому автобус протаранив машину швидкої, є поранені. ВІДЕО

09:30 28.02.2017

Дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні, близько 00:30 години по проспекту Миру, у районі заводу «Темп».

 

37-річний водій пасажирського автобуса сполученням «Чернівці — Київ», житель Чернівців, не надав переваги в русі автомобілю «швидкої» під керуванням 46-річного хмельничанина, внаслідок чого відбулось зіткнення.

У результаті ДТП усі члени бригади швидкої допомоги отримали тілесні ушкодження. У водія діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс мозку, у 51-річного лікаря — закриту черепно-мозкову травму та різано-колоту рану голови, а у 63-річного фельдшера — забій грудної клітини.

Також забій губи отримала 8-річна дитина, яка перебувала в автобусі. Усім потерпілим надали медичну допомогу без госпіталізації.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

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