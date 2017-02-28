У Києві поліція затримала вбивцю на місці скоєння злочину. ВІДЕО

У Києві поліція затримала вбивцю на місці скоєння злочину. ВІДЕО

10:43 28.02.2017

До Подільського управління поліції надійшло повідомлення, що в одній із орендованих кімнат приватного будинку знаходиться чоловік із ножовим пораненням грудної клітини. За вказаною адресою негайно прибули наряди патрульної поліції та слідчо-оперативна група територіального управління поліції.

Як розповів начальник Подільського управління поліції Владислав Іщенко, трагічний інцидент відбувся між двома сусідами, які винаймали в цій оселі кімнати. Того дня 29-річний потерпілий разом зі своїми приятелями святкував день народження. При цьому у помешканні голосно грала музика та було чути гамір. Звуки шумного застілля не сподобалися 46-річному сусіду, який вирішив зробити компанії зауваження.

- Спочатку він намагався словами втихомирити товаришів, а потім ситуація кардинально змінилася: агресивний чоловік розпочав бійку та у розпалі конфлікту схопився за ніж. Свідки події негайно викликали «швидку» та повідомили про подію поліцейським, - повідомив Владислав Миколайович.

У кареті «швидкої» під час реанімаційних дій молодик помер. А цим часом оперативники вже спілкувалися із підозрюваним, який зізнався у скоєному.

- Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився житель Луганської області, який тимчасово мешкав у столиці, - додав Владислав Іщенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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