У Києві син зарізав власну матір на очах у маленького свідка. ВІДЕО

Чоловік вдарив жінку ножем на очах у підлітка, який і розповів правоохоронцям деталі події. Розпочато кримінальне провадження.

Подія сталася у будинку на вулиці Маяковського – у двокімнатній квартирі, в якій проживав 36-річний чоловік разом зі своєї матір’ю. Одну із кімнат родина здавала знайомому з його 11-річним сином.

Як розповів начальник Деснянського управління поліції Олександр Косовський, власники квартири постійно пиячили. Того дня чоловіки вирішили відзначити день народження жінки, який мав відбутися днями. Всі разом сходили до магазину та купили кілька пляшок горілки. Поки дорослі «святкували», хлопчик грався на кухні.

- Під час застілля чоловіки вийшли на балкон, а коли повернулися, то побачили, що жінка сховала одну з недопитих пляшок у своєму одязі. Син розсердився і почав сварку, а тоді схопив ножа і вдарив матір у груди. Побачивши, що жінці стало погано, чоловіки допомогли їй дійти до ліжка, а самі продовжили святкування, - повідомив Олександр Григорович.

Протягом години про потерпілу ніхто не згадував, а коли чоловіки зайшли до неї, побачили, що вона померла. Після цього викликали «швидку». Медики констатували смерть, про що повідомили у поліцію.

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції, яка затримала власника квартири. У скоєному чоловік зізнався, вилучені речові докази направили на експертизу. З 11-річним свідком працюють психологи та поліцейські.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві