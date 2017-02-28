В Донецькій області вилетів з дороги і перекинувся рейсовий автобус. ВІДЕО
В Донецькій області вилетів з дороги і перекинувся рейсовий автобус. ВІДЕО
В автобусі з Майорська до Бахмута їхали 53 пасажири. Водій каже, що не розуміє, чого автобус понесло, але визнає, що керування від втратив.
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