В Харкові комунальник загинув під колесами автомобіля. ВІДЕО

ДТП трапилася ввечері у Харкові. Комунальники завершували роботу, коли на огороджений відрізок влетів легковик. Машина збила усі вказівники, зачепила причеп вантажівки після чого налетіла на чоловіка. Водій не став гальмувати і втік з місця ДТП. Комунальники кажуть, що медики уже були безсилі аби врятувати їхнього колегу.

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