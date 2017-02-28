В Харкові комунальник загинув під колесами автомобіля. ВІДЕО
В Харкові комунальник загинув під колесами автомобіля. ВІДЕО
ДТП трапилася ввечері у Харкові. Комунальники завершували роботу, коли на огороджений відрізок влетів легковик. Машина збила усі вказівники, зачепила причеп вантажівки після чого налетіла на чоловіка. Водій не став гальмувати і втік з місця ДТП. Комунальники кажуть, що медики уже були безсилі аби врятувати їхнього колегу.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
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