За побиття та вимагання грошей у Львові затримали поліцейських. ВІДЕО
За побиття та вимагання грошей у Львові затримали поліцейських. ВІДЕО
Поліцейські майже рік чинили правосуддя не згідно закону, а виключно на свій розсуд. Людей напідпитку жорстоко били та відбирали їхні речі, у затриманих за адміністративні порушення вимагали хабарі. Інформація про таку роботу цілого відділу поліції Львова почала надходити до керівництва Національної поліції ще з жовтня 2016-го року.
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