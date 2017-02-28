За побиття та вимагання грошей у Львові затримали поліцейських. ВІДЕО

Поліцейські майже рік чинили правосуддя не згідно закону, а виключно на свій розсуд. Людей напідпитку жорстоко били та відбирали їхні речі, у затриманих за адміністративні порушення вимагали хабарі. Інформація про таку роботу цілого відділу поліції Львова почала надходити до керівництва Національної поліції ще з жовтня 2016-го року.

Телеканал ЧП.INFO