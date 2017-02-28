У Кривому Розі пасажир, щоб не платити за проїзд, хотів підірвати таксиста. ВІДЕО
У Кривому Розі пасажир, щоб не платити за проїзд, хотів підірвати таксиста. ВІДЕО
Як розгорталися події у Кривому Розі та хто врятував водія дивіться у випуску «Надія я». А також дізнавайтесь, як у Маріуполі шкільна прибиральниця постраждала від рук випускниці, та кому вдалося врятуватися самогубцю з Сум.
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