У Кривому Розі пасажир, щоб не платити за проїзд, хотів підірвати таксиста. ВІДЕО

Як розгорталися події у Кривому Розі та хто врятував водія дивіться у випуску «Надія я». А також дізнавайтесь, як у Маріуполі шкільна прибиральниця постраждала від рук випускниці, та кому вдалося врятуватися самогубцю з Сум.

Телеканал ЧП.INFO