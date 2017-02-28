На Донбасі арештували 37 нападників на учасників блокади. ВІДЕО
На Донбасі арештували 37 нападників на учасників блокади. ВІДЕО
Новий конфлікт на блокпосту «блокувальників» завершився для 37 людей арештом. Поліція їх затримала, бо напали на учасників блокади на залізничній станції Кривий Торець у Донецькій області. Допомога медиків знадобилася одному з «блокадників». Попередньо, у нього перелом лівої ноги. З його слів, отримав під час падіння з потяга на станції Кривий Торець.
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