Секретаріат омбудсмена перевірив цирк, де порушили права дитини з інвалідністю. ВІДЕО

Представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели перевірку Національного цирку. Керівництво цирку визнає існування проблеми із доступністю закладу і після втручання секретаріату Уповноваженого розмістило поруч з усіма входами таблички про те, що особи з інвалідністю мають звертатись за допомогою до адміністраторів цирку.

Телеканал ЧП.INFO