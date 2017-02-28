Секретаріат омбудсмена перевірив цирк, де порушили права дитини з інвалідністю. ВІДЕО
Секретаріат омбудсмена перевірив цирк, де порушили права дитини з інвалідністю. ВІДЕО
Представники секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини провели перевірку Національного цирку. Керівництво цирку визнає існування проблеми із доступністю закладу і після втручання секретаріату Уповноваженого розмістило поруч з усіма входами таблички про те, що особи з інвалідністю мають звертатись за допомогою до адміністраторів цирку.
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