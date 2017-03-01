СБУ: терористи використовують блокаду торгівлі з ОРДЛО на власну користь

Співробітники Служби безпеки України перехопили розмови ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з начальником управління внутрішньої та зовнішньої політики адміністрації Трапєзніковим, які доводять справжні наміри терористів щодо використання торговельної блокади ОРДЛО.

Переговори засвідчують, що верхівка терористичної організації «ДНР» насправді зацікавлена у цій блокаді, і доводять штучність відповідних «ультиматумів» українській владі.

Бойовики планують, за вказівкою російських кураторів, використати цю ситуацію для т.зв. «націоналізації» підприємств, які залишилися на тимчасово окупованих терористами територіях. Саме ці наміри були оголошені у заяві, яку вони обговорювали у перехопленій розмові.

За матеріалами прес-центру СБУ