Поліцейські розшукали породіллю, які покинула новонароджену доньку. ВІДЕО

Поліцейські розшукали породіллю, які покинула новонароджену доньку. ВІДЕО

08:51 01.03.2017

Раніше повідомлялось, що о 06:15 год. 29 січня 2017 року до Вітовського відділення Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення з лікарні про госпіталізацію до закладу немовляти.

Було з’ясовано, що новонароджену дитину знайшли у під’їзді будинку у с.Первомайське. До приїзду медиків немовля, яке було загорнуте у ковдру, мешканці занесли до однієї з квартир.

Лікарі, оглянувши «знахідку», не виявили ознак переохолодження. Дівчинка, яка за висновками експертів, народилась дві - три доби тому, отримала необхідну допомогу і перебуває у стабільному стані.

Слідчим підрозділом було розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.135 КК України «Залишення в небезпеці», санкція якої передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.

У результаті злагоджених дій дільничних офіцерів поліції – проведеного подворового обходу ввіреної території та ретельної перевірки обліків вагітних, правоохоронці встановили 32-річну матір-зозулю, яка наприкінці 2016 року разом із родиною переїхала жити до Миколаївської області.

Коли поліцейські прийшли до домівки підозрюваної та запитали, чи була вона вагітна протягом останніх декількох місяців, жінка відповіла, що вже має двох дітей та у цьому році не народжувала.

Вже у відділенні поліції, зрозумівши, що обдурити ні правоохоронців, ні лікарів не вдасться, 32-річна зловмисниця зізналась у скоєному та розповіла, що вагітність свою приховувала навіть від чоловіка. А коли той питав чи вагітна – усіляко переконувала його, що ні. У ніч, коли чоловік був на роботі, а діти вже спали, жінка самостійно народила маля, а через декілька годин, загорнувши дитя у простирадло, віднесла його до під’їзду одного з будинків, залишивши біля дверей.

Зі слів підозрюваної, текст записки вона повністю вигадала, адже онкологічного захворювання вона не має та й чоловік не зловживає спиртними напоями, а зробила це виключно для того, щоб розчулити людей, які знайдуть її доньку та, можливо, не будуть шукати її.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину та призначено ряд експертиз, які встановлять родинні зв’язки 32-річної підозрюваної та знайденої дівчинки.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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