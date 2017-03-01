СБУ на Луганщині припинила діяльність інформаторської мережі терористів

СБУ на Луганщині припинила діяльність інформаторської мережі терористів

09:48 01.03.2017

Співробітники Служби безпеки України у місті Щастя на Луганщині припинили діяльність інформаторської мережі терористичної організації «ЛНР».

Правоохоронці затримали місцевого мешканця, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав та передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, види озброєння підрозділів сил антитерористичної операції. Зібрані інформатором відомості використовувались бойовиками для обстрілів українських військових формувань на лінії розмежування.

Співробітники спецслужби встановили особи решти учасників інформаторської мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

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