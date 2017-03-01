Суд звільнив підозрюваного у кривавому конфлікті, - поліція Рівненщини. ВІДЕО

Суд звільнив підозрюваного у кривавому конфлікті, - поліція Рівненщини. ВІДЕО

14:00 01.03.2017

За неповних два місяці 26-річний житель Старого Села, що на Рокитнівщині, встиг скоїти два тяжких злочини. У грудні 2016 року йому повідомили про підозру у розбої, а у січні цьогоріч — за хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї. Утім, за свої суспільно небезпечні діяння перебував і продовжує перебувати під домашнім арештом.

Учора, 28 лютого, Рівненський міський суд звільнив з-під варти підозрюваного у вчиненні хуліганства у Старому селі напередодні кривавого конфлікту 15 січня.

Під час розгляду справи суд врахував надану захистом заяву, підписану сільським головою та односельчанами, які вважають, що підозрюваний за час перебування у СІЗО усвідомив свої вчинки та заслуговує на гуманнішу міру запобіжного заходу. Відтак представники Феміди обрали йому домашній арешт з 22 години до 7-ї ранку.

Нагадаємо, що 26-річний житель Старого села, що у Рокитнівському районі, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого частиною 4 статті 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

13 січня підозрюваний разом із 16-річним товаришом здійснили три постріли із травматичного пістолета у двох односельців та завдали їм численних ударів битою. А вже 15 січня товариш домовився із чотирма жителями Березнівського району та вирушив до помешкання 33-річного односельця, аби помститися. Конфлікт із застосуванням зброї, який розгорівся того дня у селі Старе Село, призвів до отримання вогнепальних поранень трьома жителями Березнівщини.

Варто зазначити, що вказаний злочин він скоїв, будучи під особистим зобов’язанням за вчинення розбою на території рідного села у грудні 2016 року. Тоді разом із 21-річним товаришем вони увірвалися до помешкання 52-річного односельчанина та нанесли удари ножем його 21-річному сину. Відкрито заволодівши трьома тисячами доларів, зникли з місця події.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом хуліганства триває. А справа щодо розбою передана до суду. Відповідно до санкцій статей підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі. Утім, остаточне рішення і міру покарання у цих справах прийматиме суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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