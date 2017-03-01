Київська поліція затримала банду квартирних аферистів. ВІДЕО

Київська поліція затримала банду квартирних аферистів. ВІДЕО

22:00 01.03.2017

На даний час уже доведена причетність аферистів до десяти фактів, пов'язаних із нерухомим майном. Жертвами зловмисників були, як правило, ті, хто вже тривалий час знаходиться за межами міста, або взагалі померлі власники.

Київська поліція спільно з прокуратурою Подільського району в ході реалізації оперативної інформації затримала злочинну групу, члени якої впродовж останніх кількох місяців скоювали незаконні заволодіння житлом мешканців столиці.

«У результаті проведених обшуків за місцем мешкання фігурантів, оперативники отримали достатню кількість документів та доказів, що підтверджували їх злочинну діяльність, зокрема: підроблені документи на житло, чужі паспорти, нотаріальні бланки, мобільні телефони, флеш носії», - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві Андрій Крищенко.

Як встановили правоохоронці, учасники злочинної групи чітко розподілили обов’язки. До чергової «оборудки» вони заздалегідь готувалися.

Спочатку вони отримували інформацію про вільні квартири самотніх померлих господарів або тих, хто виїхав за межі країни, залишивши тут свою оселю. В подальшому шахраї виготовляли підроблені документи, домовлялися з представниками різних установ та інстанцій про оформлення квартир на підставних осіб. А після успішного заволодіння чужими квадратними метрами вони перепродували житло добросовісним покупцям.

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про причетність до вчинення даних правопорушень осіб, які безпосередньо були власниками або розпорядниками даних про власників житла та їх користувачів.

«Слідчі Подільського управління поліції відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує позбавлення волі строком до дванадцяти років з конфіскацією майна», - зазначив Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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