Кабмін впорядкував товарообмін в зоні АТО. ВІДЕО

Кабмін впорядкував товарообмін в зоні АТО. ВІДЕО

20:15 01.03.2017

Щоб хоч якось загасити вогонь конфлікту Кабінет Міністрів розглянув та прийняв постанову, яка регулює переміщення товарів на Донбасі. Перевозити можна тільки певні види товарів. Серед яких гуманітарні вантажі, ліки, а також товари, що забезпечують безперешкодну роботу металургії та енергетики.

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