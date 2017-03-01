Кабмін впорядкував товарообмін в зоні АТО. ВІДЕО

Щоб хоч якось загасити вогонь конфлікту Кабінет Міністрів розглянув та прийняв постанову, яка регулює переміщення товарів на Донбасі. Перевозити можна тільки певні види товарів. Серед яких гуманітарні вантажі, ліки, а також товари, що забезпечують безперешкодну роботу металургії та енергетики.

Телеканал ЧП.INFO