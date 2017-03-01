На Тернопольщині викладач відлупцював учня. ВІДЕО
На Тернопольщині викладач відлупцював учня. ВІДЕО
Автор ролику підписав його як «Виховний момент у місцевому училищі». За кілька днів відео набрало майже 40 тисяч переглядів. На очах у вихованців навчального закладу, чоловік лупцює хлопця.
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