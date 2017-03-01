В Одесі водій розбив машину й втік з місця події. ВІДЕО

Одеса, вулиця Водопровідна. Там перед зеброю, на квітнику стоїть БМВ. Капот автомобіля повністю розтрощено, колесо валяється за кілька метрів від машини разом із купою інших деталей та запчастин. Такі результати зіткнення ВМW зі стовпом біл-борду.

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