В Одесі водій розбив машину й втік з місця події. ВІДЕО

В Одесі водій розбив машину й втік з місця події. ВІДЕО

20:50 01.03.2017

Одеса, вулиця Водопровідна. Там перед зеброю, на квітнику стоїть БМВ. Капот автомобіля повністю розтрощено, колесо валяється за кілька метрів від машини разом із купою інших деталей та запчастин. Такі результати зіткнення ВМW зі стовпом біл-борду. 

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