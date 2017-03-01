Поліцейського затримали на хабарі. ВІДЕО
Поліцейського затримали на хабарі. ВІДЕО
У Харкові начальнику одного із відділів управління патрульної поліції, певно, набридло жити на одну зарплату. Потрошку взявся махлювати.
І не лише це. Також в огляді хабар.news дивіться:
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