Поліцейського затримали на хабарі. ВІДЕО

У Харкові начальнику одного із відділів управління патрульної поліції, певно, набридло жити на одну зарплату. Потрошку взявся махлювати.

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