В Києві на аварійному перехресні три місяці не працюють світлофори. ВІДЕО
В Києві на аварійному перехресні три місяці не працюють світлофори. ВІДЕО
Нові світлофори поставили, а увімкнути забули. Киянин Георгій Павлюк жаліється, що неподалік від його помешкання на перехресті вулиць Німецької та Малевича не працюють світлофори. Що цікаво, раніше їх там зовсім не було і через це, за словами чоловіка, тут траплялось чимало ДТП.
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