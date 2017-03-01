В Києві на аварійному перехресті три місяці не працюють світлофори. ВІДЕО

В Києві на аварійному перехресті три місяці не працюють світлофори. ВІДЕО

21:50 01.03.2017

Нові світлофори поставили, а увімкнути забули. Киянин Георгій Павлюк жаліється, що неподалік від його помешкання на перехресті вулиць Німецької та Малевича не працюють світлофори. Що цікаво, раніше їх там зовсім не було і через це, за словами чоловіка, тут траплялось чимало ДТП.

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