У підозрілих групах в інтернеті набирають популярності нові флешмоби. ВІДЕО

У підозрілих групах в інтернеті набирають популярності нові флешмоби. ВІДЕО

22:15 01.03.2017

Діти у небезпеці. Все більше підлітків вступає у підозрілі групи в Інтернеті. Журналісти різних видань уже не раз розповідали про так гру, де дітей доводять до суїцидів. Після цих публікацій та сюжетів поліцейські почали моніторити соцмережі і блокувати такі спільноти. Багатьох дітей вдалось врятувати буквально перед останнім фатальним завданням. Та в поліції кажуть, що не лише ця гра викликає в них занепокоєння. Є й інші, не менш небезпечні.

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