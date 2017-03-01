30 % українців не живуть за місцем прописки – правозахисники. ВІДЕО
30 % українців не живуть за місцем прописки – правозахисники. ВІДЕО
І хоча в державі подібні речі не заборонені, у людей нерідко виникають труднощі саме через це. Правозахисники в рамках дослідження спробували розібратися з якими власне проблемами зіштовхуються люди без прописки за місцем проживання. Перше – це звернення по допомогу до лікарів.
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