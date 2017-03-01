30 % українців не живуть за місцем прописки – правозахисники. ВІДЕО

І хоча в державі подібні речі не заборонені, у людей нерідко виникають труднощі саме через це. Правозахисники в рамках дослідження спробували розібратися з якими власне проблемами зіштовхуються люди без прописки за місцем проживання. Перше – це звернення по допомогу до лікарів.

Телеканал ЧП.INFO