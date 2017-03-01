Суддю Чауса затримали у Молдові. ВІДЕО
Суддю Чауса затримали у Молдові. ВІДЕО
Під хештегом законність справедливість! прес-секретар Генпрокурора Лариса Санган у своєму твітері опублікувала приголомшливу інформацію. Правоохоронці затримали Миколу Чауса - підозрюваного у хабарництві суддю Дніпровського райсуду Києва – затримали у в Молдові.
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