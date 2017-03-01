Голова Верховного Суду України проти створення Антикорупційного суду. ВІДЕО

У парламенті вже зареєстровано законопроект про створення Антикорупційного суду, який розглядатиме справи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Цього дуже чекають керівники новостворених антикорупційних органів. Однак, створення ще одної судової ланки підтримують не всі. На думку голови Верховного Суду України це ще більше заплутає і без того не просту українську судову систему.

Телеканал ЧП.INFO