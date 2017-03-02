СБУ виявила чергову схованку з боєприпасами у зоні АТО
СБУ виявила чергову схованку з боєприпасами у зоні АТО
Співробітники Служби безпеки України виявили сховище з боєприпасами у районі проведення антитерористичної операції.
Схованка була облаштована у покинутому будинку в селі Валер’янівка Волноваського району Донеччини. Співробітники спецслужби вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, сім гранат «Ф-1» та «РГД-5» із запалами, а також три упаковки набоїв калібру 7,62 мм.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Триває досудове слідство.
За матеріалами прес-центру СБУ
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