На керівні посади до поліції потрібно призначати за конкурсом – експерти. ВІДЕО
На керівні посади до поліції потрібно призначати за конкурсом – експерти. ВІДЕО
Що непокоїть правозахисників та громадських діячів так це кадровий голод в лавах полісменів. За їхніми даними, пустує кожне п’яте місце у системі.
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