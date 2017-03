Ватажки "ДНР" збираються передати українські активи під контроль С.Курченка

Служба безпеки України перехопила чергову розмову ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.

Розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії.

Зрозуміло, що податки від «націоналізованих» підприємств внаслідок блокади не надходитимуть до українського бюджету, а всі прибутки опиняться у «гаманці» екс-президента України Януковича.

Нагадаємо, що Сергій Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено у розшук.

За матеріалами прес-центру СБУ

Служба безпеки України перехопила чергову розмову ватажка т.зв. «ДНР» Захарченка з громадянином РФ, в якій обговорюється подальша доля «націоналізованих» терористами українських підприємств.

Розмова доводить, що більшість найпривабливіших українських економічних активів на тимчасово окупованій території Донеччини російські куратори планують передати структурам олігарха Сергія Курченка, який втік до Росії. Зрозуміло, що податки від «націоналізованих» підприємств внаслідок блокади не надходитимуть до українського бюджету, а всі прибутки опиняться у «гаманці» екс-президента України Януковича.

Нагадаємо, що Сергій Курченко підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, його оголошено у розшук.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/2847#sthash.9kGR2UwR.dpuf