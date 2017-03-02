У Хмельницькому СБУ затримала на хабарі чергового високопосадовця. ВІДЕО

Одного з керівників Управління Західного офісу Державної аудиторської служби у Хмельницькій області викрили на хабарництві співробітники Служби безпеки України спільно з Військовою прокуратурою.

Чиновник вимагав від головного лікаря однієї з лікарень області дві тисячі доларів США. За винагороду зловмисник пообіцяв не відображати в акті ревізії виявлених у медичному закладі фінансових порушень та не направляти матеріали перевірки до правоохоронних органів.

Правоохоронці затримали здирника під час одержання неправомірної вигоди в одній з кавʼярень міста.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ