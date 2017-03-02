Зухвалу банду інтернет-шахраїв з Донбасу викрила поліція Харківщини. ВІДЕО

Зухвалу банду інтернет-шахраїв з Донбасу викрила поліція Харківщини. ВІДЕО

10:00 02.03.2017

Більше ніж півроку уродженці Донецької області шахрайським шляхом заволодівали коштами жителів України.

Як розповів начальник Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Валерій Береза, зловмисники розсилали смс-повідомлення про виграш автомобіля через интернет-сайти. Кошти потерпілі перераховували у вигляді податків і зборів на різні платіжні системи.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого у червні минулого року за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, проведено обшук за місцем розташування серверу зловмисників. Виявлено серверне обладнання, на якому перебувало більше 80 сайтів з тематикою розіграшу авто.

В ході аналізу даних, отриманих з сервера, встановлено більше десятка адрес, з яких здійснювалось адміністрування автосайтів в Донецькій, Харківській та Одеській областях.

Під час проведення спільної операції співробітниками Слобожанського, Донецького та Причорноморського управлінь кіберполіції, Управління інформаційних технологій та програмування Східного регіону Департаменту кіберполіції та Слідчого управління ГУНП в Харківській області були одночасно проведені 11 обшуків на території Харківської, Донецької та Одеської областей.

Вилучено комп'ютерну техніку, GSM-шлюзи для розсилки голосових та смс-повідомлень, мобільні термінали, понад 1000 сім-карт різних операторів та кошти, нажиті злочинним шляхом.

На теперішній час слідчим управлінням ГУНП в Харківській області вирішується питання про обрання запобіжного заходу вищевказаним особам.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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