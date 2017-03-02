Зухвалу банду інтернет-шахраїв з Донбасу викрила поліція Харківщини. ВІДЕО

Більше ніж півроку уродженці Донецької області шахрайським шляхом заволодівали коштами жителів України.

Як розповів начальник Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України Валерій Береза, зловмисники розсилали смс-повідомлення про виграш автомобіля через интернет-сайти. Кошти потерпілі перераховували у вигляді податків і зборів на різні платіжні системи.

В рамках розслідування кримінального провадження, відкритого у червні минулого року за ч.3 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу України, проведено обшук за місцем розташування серверу зловмисників. Виявлено серверне обладнання, на якому перебувало більше 80 сайтів з тематикою розіграшу авто.

В ході аналізу даних, отриманих з сервера, встановлено більше десятка адрес, з яких здійснювалось адміністрування автосайтів в Донецькій, Харківській та Одеській областях.

Під час проведення спільної операції співробітниками Слобожанського, Донецького та Причорноморського управлінь кіберполіції, Управління інформаційних технологій та програмування Східного регіону Департаменту кіберполіції та Слідчого управління ГУНП в Харківській області були одночасно проведені 11 обшуків на території Харківської, Донецької та Одеської областей.

Вилучено комп'ютерну техніку, GSM-шлюзи для розсилки голосових та смс-повідомлень, мобільні термінали, понад 1000 сім-карт різних операторів та кошти, нажиті злочинним шляхом.

На теперішній час слідчим управлінням ГУНП в Харківській області вирішується питання про обрання запобіжного заходу вищевказаним особам.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області