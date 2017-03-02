У Миколаєві поліція затримала злодіїв, які пограбували студентів. ВІДЕО

До Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернулися двоє молодих хлопців, студентів одного з Миколаївських ВУЗів, із заявами про те, що вони стали жертвами грабіжників.

Зі слів постраждалих, біля будинку по вул. Проектній троє невідомих чоловіків руками та ногами побили їх, після чого заволоділи особистими речами. У одного з хлопців нападники відібрали мобільний телефон, золотий ланцюжок та шкіряну куртку, а у його товариша – золоту каблучку й взуття.



Слідчим відділенням Заводського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч.2 ст.186 КК України «Грабіж», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Працівники кримінальної поліції встановили осіб, які обґрунтовано підозрюються у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення. Ними виявились раніше не судимі мешканці м. Миколаєва 23-х, 27-ми та 34-х років.



У ході досудового слідства встановлено, що потерпілі познайомились із зловмисниками в маршрутному таксі, коли вночі, після відпочинку з друзями, поверталися додому. На той момент, окрім водія транспортного засобу та касира, в салоні знаходились двоє пасажирів, які під час руху вживали алкоголь. Побачивши студентів, які також тримали в руках пляшки із спиртними напоями, незнайомці запропонували до них приєднатися, на що потерпіли не стали відмовлятись.



Зі слів заявників, в певний момент, водій маршрутки, про щось переговоривши з одним з нових товаришів, різко змінив напрямок руху та повернув у протилежний від потрібної їм зупинки напрямок, мовляв, вирішив скоротити шлях.

Коли мікроавтобус зупинився у безлюдному місці, зловмисники в грубій формі наказали студентам вийти з транспортного засобу. Та щойно хлопці зробили це, нападники почали їх бити.

Заволодівши майном потерпілих, грабіжники поїхали з місця події, а побиті молодики звернулися по допомогу до правоохоронців.

В ході досудового слідства правоохоронцями були встановлені нові обставини злочину, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за додатковою кваліфікацією згідно ч.2 ст. 187 КК України «Розбій», за що передбачено до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Наразі досудове слідство по справі триває. Затриманим вже оголошено про підозру у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Майно потерпілих частково вилучено.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області