У Нікополі затримали водія, який на смерть збив двох жінок та втік. ВІДЕО

Два місяці чоловік перебував у розшуку. 1 березня поліцейські блискавично затримали підозрюваного, який не очікував приходу правоохоронців, тому не встиг вчинити опір.

Під час обшуку в його будинку було виявлено арсенал вогнепальної зброї. І в автоматі, і в пістолеті у патронниках знаходилися патрони.



Начальник Нікопольського відділу поліції Євген Кравцов розповів подробиці смертельної ДТП: «Наприкінці грудня 27-річний водій автомобіля “Мазда” на шаленій швидкості на пішохідному переході збив двох жінок 26 та 36 років. Зі слів свідків, після ДТП чоловік вийшов з автомобіля, оглянув його пошкодження, і коли переконався, що їхати на ньому вже немає можливості, накинув на голову капюшон і втік з місця злочину. Надати допомогу потерпілим він навіть не намагався» - зазначив він.



Зловмисника оголосили у розшук. Протягом двох місяців розшукуваний переховувався від правоохоронців в одному з приватних будинків міста Нікополя. 1 березня співробітники спецпідрозділу «КОРД», нікопольської поліції та СБУ затримали підозрюваного у смертельній ДТП.



«Чоловік не очікував приходу поліцейських, він спокійно спав, тому не мав можливості вчинити опір. При затриманні у нього було вилучено заряджений автомат Калашнікова, пістолет Макарова з глушником та набоями, а також травматичний пістолет. Вилучена зброя направлена дослідження» - підсумував начальник нікопольської поліції.

Дії затриманого кваліфіковано за ч.3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортним засобом) та ч.1 ст.263 КК України (незаконне поводження із зброєю). Йому загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області