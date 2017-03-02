У Києві зловмисник викрав маршрутку та відкрив вогонь по поліцейським. ВІДЕО

У Києві зловмисник викрав маршрутку та відкрив вогонь по поліцейським. ВІДЕО

20:20 02.03.2017

Невідомий, погрожуючи водієві, викрав маршрутку з пасажирами та почав втікати на ній, відстрілюючись від правоохоронців. Незважаючи на світлофори, дорожні знаки, не оминаючи ями,зловмисник за кермом тис на педаль газу на повну, втім, габаритна маршрутка виявилася явно не такою швидкісною як машини патрульних. Маршрутне таксі наздогнало одразу кілька машин поліцейських. 

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