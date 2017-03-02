Перевірка психіатричної лікарні з суворим наглядом викликала гострі суперечки. ВІДЕО
Перевірка психіатричної лікарні з суворим наглядом викликала гострі суперечки. ВІДЕО
У стрічці новин час від часу з'являються страшні повідомлення: вбив власну доньку, скалічив батька, наніс смертельний удар другу. Найчастіше у подібних ситуаціях винуватець або був під алкогольним сп'янінням, або ж страждає від психічних розладів. В останньому випадку проводиться спеціальна перевірка. Якщо суд визнає їх неосудними то вони проходять реабілітацію. До них суд часто ухвалює рішення про примусове лікування у спеціальних медичних закладах. На території України є лише одна державна відповідна установа - Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом.
|
02.03.2017 | 21:15
|
02.03.2017 | 21:00
|
02.03.2017 | 20:50
|
02.03.2017 | 20:40
|
02.03.2017 | 20:30
|
02.03.2017 | 20:20
|
02.03.2017 | 18:30
|
02.03.2017 | 18:00
|
02.03.2017 | 15:42
|
02.03.2017 | 10:00
|
02.03.2017 | 06:30
|
02.03.2017 | 06:15
|
02.03.2017 | 04:00
|
01.03.2017 | 23:45
|
01.03.2017 | 23:15
|
01.03.2017 | 22:45
-
- 1 з 717
- ››