Перевірка психіатричної лікарні з суворим наглядом викликала гострі суперечки. ВІДЕО

У стрічці новин час від часу з'являються страшні повідомлення: вбив власну доньку, скалічив батька, наніс смертельний удар другу. Найчастіше у подібних ситуаціях винуватець або був під алкогольним сп'янінням, або ж страждає від психічних розладів. В останньому випадку проводиться спеціальна перевірка. Якщо суд визнає їх неосудними то вони проходять реабілітацію. До них суд часто ухвалює рішення про примусове лікування у спеціальних медичних закладах. На території України є лише одна державна відповідна установа - Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом.

Телеканал ЧП.INFO