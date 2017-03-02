В Одесі автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. ВІДЕО

В Одесі в зупинку громадського транспорту влетів «Nissan». Саме в цей момент там чекав на маршрутку чоловік. Він навіть не встиг зреагувати і в мить опинився під колесами.

На щастя, чоловік, якого збив легковик, вижив. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.

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Телеканал ЧП.INFO