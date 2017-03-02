В Одесі автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. ВІДЕО
В Одесі автомобіль влетів у зупинку громадського транспорту. ВІДЕО
В Одесі в зупинку громадського транспорту влетів «Nissan». Саме в цей момент там чекав на маршрутку чоловік. Він навіть не встиг зреагувати і в мить опинився під колесами.
На щастя, чоловік, якого збив легковик, вижив. За словами лікарів, його життю нічого не загрожує.
І не лише це. Також в огляді ДТП дивіться…
В Києві пішохід потрапив під колеса автомобіля
В Києві поліцейські вибили вікно в припар кованому автомобілі
На Закарпатті поліцейські затримали хамовитого водія
|
02.03.2017 | 21:15
|
02.03.2017 | 21:00
|
02.03.2017 | 20:50
|
02.03.2017 | 20:40
|
02.03.2017 | 20:30
|
02.03.2017 | 20:20
|
02.03.2017 | 18:30
|
02.03.2017 | 18:00
|
02.03.2017 | 15:42
|
02.03.2017 | 10:00
|
02.03.2017 | 06:30
|
02.03.2017 | 06:15
|
02.03.2017 | 04:00
|
01.03.2017 | 23:45
|
01.03.2017 | 23:15
|
01.03.2017 | 22:45
-
- 1 з 717
- ››