В Києві затримали банду, яка торгувала квартирами померлих. ВІДЕО
В Києві затримали банду, яка торгувала квартирами померлих. ВІДЕО
Скільки людей постраждало від квартирних шахраїв, дивіться в «Огляді надзвичайних подій». Також у сьогоднішньому випуску: в Борисполі затримали дівчину яка продавала людей, в Миколаєві водій маршрутки на кінцевій зупинці пограбував студентів, в Житомирі патрульні врятували трьох людей.
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