В Києві затримали банду, яка торгувала квартирами померлих. ВІДЕО

Скільки людей постраждало від квартирних шахраїв, дивіться в «Огляді надзвичайних подій». Також у сьогоднішньому випуску: в Борисполі затримали дівчину яка продавала людей, в Миколаєві водій маршрутки на кінцевій зупинці пограбував студентів, в Житомирі патрульні врятували трьох людей.

Телеканал ЧП.INFO