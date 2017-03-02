Опублікували відеодоказ смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО

На сторінку «Магнолії-ТВ» у фейсбук написав та надіслав відео небайдужий чоловік. І як потім з’ясувалося, він надав беззаперечний доказ у смертельній аварії на проспекті Глушкова у Києві. Опубліковане ним відео з авто реєстратора у соцмережі, дозволило зрозуміти, як моторошна ДТП сталася насправді.

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Телеканал ЧП.INFO