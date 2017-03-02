Опублікували відеодоказ смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО
Опублікували відеодоказ смертельної ДТП у Києві. ВІДЕО
На сторінку «Магнолії-ТВ» у фейсбук написав та надіслав відео небайдужий чоловік. І як потім з’ясувалося, він надав беззаперечний доказ у смертельній аварії на проспекті Глушкова у Києві. Опубліковане ним відео з авто реєстратора у соцмережі, дозволило зрозуміти, як моторошна ДТП сталася насправді.
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
АЗС влаштувала свято для дітей після скарги чоловіка у «фейсбук»…
Національний цирк перевірили після резонансу у соціальних мережах.
|
02.03.2017 | 21:40
|
02.03.2017 | 21:15
|
02.03.2017 | 21:00
|
02.03.2017 | 20:50
|
02.03.2017 | 20:40
|
02.03.2017 | 20:30
|
02.03.2017 | 20:20
|
02.03.2017 | 18:30
|
02.03.2017 | 18:00
|
02.03.2017 | 15:42
|
02.03.2017 | 10:00
|
02.03.2017 | 06:30
|
02.03.2017 | 06:15
|
02.03.2017 | 04:00
|
01.03.2017 | 23:45
|
01.03.2017 | 23:15
-
- 1 з 717
- ››