На Львівщині через вибух у шахті загинуло 8 людей. ВІДЕО

Страшна трагедія сталась на Львівщині. У селі Глухів Сокальського району на шахті Степова вибухнув газ метан. Внаслідок цього обвалився величезний пласт гірської породи. В цей час під землею на глибині 550 метрів працювало 172 шахтарі. Наразі відомо про щонайменше про вісьмох загиблих та дев'ятьох поранених, двоє з них перебувають у важкому стані. Ще 34 гірників, які були у забої, підняли на поверхню. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Телеканал ЧП.INFO