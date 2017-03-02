На Львівщині через вибух у шахті загинуло 8 людей. ВІДЕО

На Львівщині через вибух у шахті загинуло 8 людей. ВІДЕО

21:50 02.03.2017

Страшна трагедія сталась на Львівщині. У селі Глухів Сокальського району на шахті Степова вибухнув газ метан. Внаслідок цього обвалився величезний пласт гірської породи. В цей час під землею на глибині 550 метрів працювало 172 шахтарі. Наразі відомо про щонайменше про  вісьмох загиблих та дев'ятьох поранених, двоє з них перебувають у важкому стані. Ще 34 гірників, які були у забої, підняли на поверхню. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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