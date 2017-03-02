В Одесі горів будинок. ВІДЕО
В Одесі горів будинок. ВІДЕО
В Одесі надзвичайна подія – загорілася трьохповерхівка. До епіцентру події стяглися десять пожежних автівок, півсотні вогнеборців. Осередок займання на першому поверсі.
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