Поліція провела нові обшуки в адміністраторів «груп смерті». ВІДЕО
Поліція провела нові обшуки в адміністраторів «груп смерті». ВІДЕО
У поліції продовжують розслідування справ, пов’язаних з так званими «групами смерті». Кіберполіція провела обшуки в адміністраторів небезпечних спільнот у соцмережах. Хоча, «що» знайшли під час обшуків, у поліції поки не розголошують. Тільки кажуть, що це важлива інформація і вона суттєво допоможе у розслідуванні. Разом з тим, поліцейські дізналися про ще двохсот дітей, які сиділи у «групах смерті».
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