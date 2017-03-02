Поліція провела нові обшуки в адміністраторів «груп смерті». ВІДЕО

У поліції продовжують розслідування справ, пов’язаних з так званими «групами смерті». Кіберполіція провела обшуки в адміністраторів небезпечних спільнот у соцмережах. Хоча, «що» знайшли під час обшуків, у поліції поки не розголошують. Тільки кажуть, що це важлива інформація і вона суттєво допоможе у розслідуванні. Разом з тим, поліцейські дізналися про ще двохсот дітей, які сиділи у «групах смерті».

Телеканал ЧП.INFO