Під Харковом викрили центр легалізації мігрантів. ВІДЕО
Під Харковом викрили центр легалізації мігрантів. ВІДЕО
Вічний студент. Це про іноземних студентів із Харкова. Більшість із них, згідно документам, у харківських навчальних закладах навчалися по 10 а то й 15 років Проте, по факту, нібито студенти із закордону насправді ж до України приїздили зовсім не на навчання. А відтак – нелегально. Таких, працівники прикордонної служби зафіксували кілька тисяч. Точну цифру ще встановлюють. Здебільшого – це громадяни Китаю, В’єтнаму, Нігерії, Сирії та Іраку.
|
02.03.2017 | 23:45
|
02.03.2017 | 23:15
|
02.03.2017 | 22:45
|
02.03.2017 | 22:15
|
02.03.2017 | 21:50
|
02.03.2017 | 21:40
|
02.03.2017 | 21:15
|
02.03.2017 | 21:00
|
02.03.2017 | 20:50
|
02.03.2017 | 20:40
|
02.03.2017 | 20:30
|
02.03.2017 | 20:20
|
02.03.2017 | 18:30
|
02.03.2017 | 18:00
|
02.03.2017 | 15:42
|
02.03.2017 | 10:00
-
- 1 з 717
- ››