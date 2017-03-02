Під Харковом викрили центр легалізації мігрантів. ВІДЕО

Вічний студент. Це про іноземних студентів із Харкова. Більшість із них, згідно документам, у харківських навчальних закладах навчалися по 10 а то й 15 років Проте, по факту, нібито студенти із закордону насправді ж до України приїздили зовсім не на навчання. А відтак – нелегально. Таких, працівники прикордонної служби зафіксували кілька тисяч. Точну цифру ще встановлюють. Здебільшого – це громадяни Китаю, В’єтнаму, Нігерії, Сирії та Іраку.

Телеканал ЧП.INFO