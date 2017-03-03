В Одесі поліцейські затримали злодіїв, які пограбували іноземця. ВІДЕО

В Одесі поліцейські затримали злодіїв, які пограбували іноземця. ВІДЕО

09:20 03.03.2017

До Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одесі надійшла заява від громадянина однієї з країн Європи про те, що двоє невстановлених осіб скоїли відносно нього розбійний напад.

Іноземець пояснив, що, коли він підійшов до дверей орендованого житла, до нього підбігли двоє чоловіків,  заштовхали його в квартиру. Потім під погрозою пістолета зв’язали потерпілого та забрали чотири мобільних телефони, два ноутбука, планшет  та гроші в розмірі 2000 гривень  та 1500 євро.

В ході проведених оперативно-розшукових заходів працівники Портофранківського відділення поліції у скоєнні зазначеного злочину викрили та затримали двох місцевих мешканців. Один із нападників раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

В поле зору зловмисників потерпілий потрапив під час здійснення дорогих покупок в магазинах міста. Правопорушники прослідкували за ним та вчинили розбійний напад. Також правоохоронцями в ході досудового розслідування встановлена причетність затриманих розбійників до ряду грабежів, які вони вчинили на території Приморського району міста. Предметами їх злочинних посягань ставали гаджети, особисті речі громадян та гроші.

На теперішній час правопорушники затримані в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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