У Львові обвалилась шахта ліфту, є загиблі та поранені. ВІДЕО
У Львові обвалилась шахта ліфту, є загиблі та поранені. ВІДЕО
До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про падіння з висоти людей у м. Львові на вул. Угорська, 14.
На місце події негайно було направлено рятувальників. По прибуттю на місце інциденту фахівці ДСНС виявили 2 чоловіків, що впали із висоти у ліфтовій шахті. Чоловіки здійснювали будівельні роботи у 6-поверховій будівлі. Внаслідок обвалу конструкцій та падіння з висоти 6-го поверху, один із чоловіків загинув на місці події, інший – отримав травми.
Рятувальники спустилися у ліфтову шахту, закріпили потерпілого чоловіка, 1961 року народження, на ношах й за допомогою рятувальних мотузок підняли з обвалених конструкцій. Чоловіка передали медикам для надання подальшої допомоги та госпіталізації.
Причини обвалу конструкцій та обставини події встановлюють правоохоронці.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Львівській області
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