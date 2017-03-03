На Полтавщині пожежні врятували собаку від вірної смерті. ВІДЕО

О 08:10 до Служби порятунку «101» зателефонувала жінка та повідомила, що на території нежилого домогосподарства у с. Венслави в Лохвицькому районі Полтавської області, в недіючий колодязь упала безпритульна собака. Для надання допомоги були направлені рятувальники з 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

Прибувши за вказаною адресою, з’ясувалося, що сусідка почула гавкіт собаки, але самотужки дістати з 5-ти метрового колодязя безпритульну тварину не було можливості.

Один із рятувальників спустився у колодязь та обв’язав собаку мотузкою для безпечного підняття на поверхню.

Вже через хвилину безпритульна тварина опинилася на волі.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Полтавській області