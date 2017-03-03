Одна людина загинула, п'ятеро травмувалися під час ДТП на Волині. ВІДЕО

Одна людина загинула, п'ятеро травмувалися під час ДТП на Волині. ВІДЕО

11:40 03.03.2017

На автодорозі сполученням «Устилуг-Луцьк-Рівне» поблизу міста Устилуг Володимир-Волинського району зіткнулися автомобілі «Volkswagen Т5» та «Renault Trafic».

Внаслідок автопригоди одна людина загинула та п’ятеро осіб травмувалися.

Автопригода трапилася близько 8 години. За кермом автомобіля «Volkswagen Т5» перебував 47-річний мешканець Володимира-Волинського. Попередньо, водій «Volkswagen Т5» виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «Renault Тrafic», під керуванням 36-річного жителя селища Жовтневе. Внаслідок пригоди «Renault Тrafic» із пассажирами перекинувся.

У результаті зіткнення обидва водії транспортних засобів отримали тілісені ушкодження. Їх та двох пасажирів автомобіля «Renault Тrafic» госпіталізували у відділення реанімації Володимир-Волинського медичного територіального об’єднання. Одна із госпіталізованих, 53-річна мешканка селища Жовтневе, померла. Ще двоє пасажирів «Renault Тrafic» після огляду медиків від госпіталізації відмовилися.

Транспортні засоби зазнали значних механічних ушкоджень.

Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

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