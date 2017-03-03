ДТП у Києві: постраждав водій «Audi». ВІДЕО
ДТП у Києві: постраждав водій «Audi». ВІДЕО
Автомобілі зіткнулися на проспекті Перемоги. На те, що стало причиною, у кожного з водіїв своя правда.
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