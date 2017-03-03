Детективи НАБУ вручили підозру чиновнику на лікарняному ліжку. ВІДЕО
Детективи НАБУ вручили підозру чиновнику на лікарняному ліжку. ВІДЕО
Детективи національного антикорупційного бюро провели обшуки в офісі голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. За даними слідства, чоловік перевищив службові повноваження і незаконно надав відстрочку по оплаті ренти компаніям скандального нардепа Олександра Онищенка, якого підозрюють у корупційних злочинах пов’язаних із газом. Але самого Насірова ні в офісі, ні вдома не було. Знайшли його у клініці «Феофанія». У нього нібито проблеми із серцем. Однак, це не стало на заваді детективам і вони вручили підозру Насірову прямо у лікарняній палаті.
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